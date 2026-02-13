Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов
Мощный пожар начался в Одессе после ударов Вооруженных сил (ВС) России, поврежден порт и инфраструктура. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины раскрыла подробности последствий ударов.
«Массированная ночная атака (...) Спасатели работали одновременно на нескольких локациях. Повреждена энергетическая, портовая, жилищная и промышленная инфраструктура», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что к работам по ликвидации пожаров привлечены более 90 спасателей.
Ранее служба Украинской зерновой ассоциации сообщала, что морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России. Журналисты отмечают, что экспорт зерна уже упал на 16 процентов.