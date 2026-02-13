«Готовится большая операция»: раскрыты планы ВС РФ по Одессе

Основная битва в этом году может развернуться за Одессу, есть признаки подготовки большой операции. Об этом рассказал News.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

По его мнению, признаки крупной операции прослеживаются в том числе и в заключениях, которые делают западные аналитики, «ревностно наблюдающие» за ситуацией.

«За Одессу будет основная битва текущего года. Я крайне аккуратно отношусь к словам, что готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. (…) Есть признаки того, что будет со стороны ВС РФ именно ракетный удар, работа авиации и принуждение к сдаче Одессы», — пояснил Артамонов.

Эксперт также напомнил, что Одесса, благодаря своему расположению, является ключевым городом для НАТО.

В Финляндии сделали громкое заявление о России

Напомним, что именно через Одессу идут и поставки западного оружия и удары, которые наносят российские военные по зенитно-ракетным комплексам в регионе, имеют стратегическое значение и оказывают влияние на обороноспособности Вооруженных сил Украины.