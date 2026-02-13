Минск: Ракетные войска готовы к выполнению боевых задач

В сложных погодных условиях, днем и ночью, успешно проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами в воинских подразделениях Беларуси, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве страны. Судя по предварительным выводам военачальников, со всеми задачами ракетчики справились достойно.

© Российская Газета

Причем, расчеты реактивных систем залпового огня "Полонез-М" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" действовали на различных участках местности, в том числе на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Комментируя прошедшие учения, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС генерал-майор Руслан Чехов уточнил, что на занятия привлекалось несколько воинских частей, которые действовали на трех полигонах и на нескольких участках местности.

Кстати, в ходе контрольного занятия было много перемещений, осуществлен марш-бросок на расстояния до трехсот километров. Кроме того, занятие было насыщено действиями диверсионно-разведывательных групп условного противника, и проходило в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

И, конечно, по словам генерала, один из главных вопросов, который был отработан на занятии, - это ведение боевых действий в условиях воздействия средств беспилотной авиации противника, в том числе FPV-дронов.

Каждое подразделение действовало автономно, но в рамках общего плана под общим управлением. И резюмируя итоги прошедшего учения, Чехов заверил, что "ракетные войска готовы выполнять задачи по предназначению".