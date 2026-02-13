Дешевые FPV-дроны, оснащенные арматурой и сетями, показали высокую эффективность и стали настоящим спасением от гексакоптеров типа «Баба-яга» вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Дешевые FPV-дроны с сетями или беспилотные летательные аппараты, снабженные зарядом или, например, арматурой, в большинстве случаев после такого поражения уничтожаются оба дрона, но их стоимость несопоставима и, как правило, отличается в десятки раз, поделился подробностями собеседник агентства.

По его словам, отлично противостоит БПЛА ВСУ и ПЗРК «Верба». Переносной зенитный ракетный комплекс перехватывает и ударные беспилотники, и дроны-разведчики врага самолетного типа, летящие на разных высотах.

Вслед за Вооруженными силами России противник, ожидаемо, расширил применение БПЛА на оптоволокне для преодоления систем радиоэлектронной борьбы, отметил источник издания. Такие дроны тоже зачастую перехватываются, кроме того, эффективно показывают себя дробовики, резюмировал он.