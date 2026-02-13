Обильное вооружение Украины странами Североатлантического альянса не завершит конфликт с Российской Федерацией, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению политика, Североатлантический альянс хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из бывшей советской республики военную державу.

Чтобы заставить Европу изменить эти планы нужно давление со стороны Соединенных Штатов, резюмировал Мема.

Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

В четверг глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при

Североатлантическом альянсе в формате "Рамштайн" договорились выделить еще $35 млрд Киеву.