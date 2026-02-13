СВО: сводка за ночь 13 февраля 2026 — операция «Ланцета» и срыв ротации ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении опорных пунктов и блиндажей ВСУ в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 13 февраля.

Удары по ВСУ в Харьковской области

Российские гаубицы М-46 уничтожили опорные пункты, укрепления, блиндажи и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные отметили, что цели были успешно поражены благодаря слаженной работе разведки.

Средства акустической разведки ВС РФ зафиксировали звуки выстрелов украинских минометов. Полученные координаты были сразу же переданы артиллерийской батарее, что позволило быстро нанести удары. В результате были нейтрализованы огневые точки ВСУ, мешавшие продвижению российских штурмовиков на этом участке.

Кроме того, операторы российских FPV-дронов ликвидировали живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что солдат ВСУ обнаружили операторы российских разведывательных беспилотников. В Минобороны РФ подчеркнули, что украинские силы были брошены своим командованием.

Операция «Ланцета»

Российские войска уничтожили артиллерийское орудие ВСУ под Константиновкой, заявили в Минобороны РФ. Оператор разведывательного комплекса ZALA выявил местоположение украинского орудия, замаскированного в лесу.

После подтверждения данных о цели расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» запустил дрона-камикадзе. Через несколько минут артиллерийская установка ВСУ была уничтожена точным попаданием.

Удар Ка-52м

Российский боевой вертолет Ка-52м поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар был нанесен авиационными ракетами. После удара Ка-52м выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.

Солдаты ВС РФ вывели из строя украинские терминалы Starlink

Глава пресс-центра российской группировки войск «Южная» Вадим Астафьев заявил, что за последние сутки ВС РФ вывели из строя три украинских терминала Starlink. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Астафьев сообщил, что за последние 24 часа на краматорском, константиновском и славянском направлениях были поражены различные элементы инфраструктуры ВСУ, средства связи и позиции с личным составом. Были уничтожены антенны связи, ретранслятор, наземные робототехнические комплексы и терминалы спутниковой связи ВСУ.

ВС РФ разработали новый вид защиты от дронов ВСУ

Командир подразделения ВС РФ с позывным «Пушкин» рассказал, что российские военные разработали конструкцию, защищающую буксируемые артиллерийские орудия от дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Защитную конструкцию создали военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Накладную систему защиты успешно опробовали артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении.

Срыв ротации ВСУ

Оператор-разведчик ВС РФ с позывным «Хай» сообщил, что российские силы сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом военный рассказал ТАСС.

Военный заявил, что расчет Supercam наблюдал попытку ротации ВСУ в Херсонской области. Координаты были переданы артиллерии ВС РФ, после чего артиллеристы нанесли удары по трем автомобилям ВСУ.