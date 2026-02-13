Массированная атака ВСУ 13 февраля: взрывы и пожар

Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Волгоградскую, Ростовскую, Курскую области и Крым. К каким последствиям это привело, разбирался «Рамблер».

В Минобороны России сообщили о том, что с 23.00 мск 12 февраля до 7.00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО были уничтожены 58 украинских беспилотников самолетного типа. При этом большая часть из них атаковала Волгоградскую область, в небе над регионом сбито 43 БПЛА.

Еще 12 беспилотников уничтожены в Ростовской области. Два БПЛА атаковали Курскую область, один был сбит над территорией Республики Крым.

Волгоградская область

В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — рассказал он.

Андрей Бочаров особо отметил, что «противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры».

«В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, д. 56, 8-ой Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир», — отметил он.

Также, по его словам, обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

Сообщения о громких взрывах и вспышках в небе начали появляться после полуночи. Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил, что над городом были уничтожены несколько воздушных целей, а падение обломков привело к сильному пожару во дворе одного из жилых домов.

В аэропорту Волгограда в связи с введенными в целях безопасности ограничениями задерживаются четыре рейса московского направления. Посадки перенесли с 09:45 и 09:50 на 10:55 и 11:50, а вылеты — с 10:30 и 10:45 на 11:30 и 12:45, отмечает издание «Новости Волгограда».

Ростовская область

В Ростовской области беспилотниками были атакованы шесть районов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью и утром уничтожены БПЛА в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

Губернатор предупредил, что беспилотная опасность сохраняется и призвал жителей к осторожности.

Противник предпринял массированную воздушную атаку на промышленные и инфраструктурные объекты Ростовской области, она шла двумя волнами, уточнила «Российская газета».

Вместо «плохого мира»

При этом налет на российские регионы был совершен на фоне слов Владимира Зеленского о том, что он предпочел бы не заключать никакого соглашения с Россией вместо «плохого мира». Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.

«Фламинго» против «Орешника»: удары по тылам РФ и «дуэль» за Капустин Яр

Зеленский подчеркнул, что он готов продолжать борьбу. «Украина не проиграет», — заверил он.

Напомним, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд мирных переговоров с участием представителей России, Украины и США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время.