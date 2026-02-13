Украинские источники радуются ударам по тылам России. Как сообщает «Царьград», особые восторги вызывают события в Волгоградской области, Удмуртии и слухи о некоем успехе ВСУ на полигоне Капустин Яр.

Так, в Волгоградской области объявили эвакуацию жителей из поселка Котлубань из-за пожара на объекте Минобороны. Судя по кадрам, там произошли мощные взрывы. Противник заявлял о якобы поражении объекта четырьмя ракетами, подразумевая под ними крылатые ракеты «Фламинго». Согласно данным открытых источников, там находится один из крупных арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). Он уже подвергался ударам украинских БПЛА в сентябре и ноябре 2023 года.

Позднее стало известно об атаке дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Ухте. Также появились заявления о якобы успешном поражении российских комплексов «Орешник» на астраханском полигоне Капустин Яр.

Телеканал замечает, что арсеналы ГРАУ — одна из самых желанных целей ВСУ, поскольку одно точное попадание позволяет уничтожить тысячи тонн боеприпасов. Добиться масштабных последствий противнику удается из-за того, что старых высокозащищенных объемов складов для хранения ракет и снарядов катастрофически не хватает на фоне кратно увеличившегося выпуска боеприпасов.

Отдельного внимания заслуживает «Фламинго». Компания британской FP-5 Milanion по своей архитектуре и ключевым техническим решениям является примитивным изделием, заточенным на создание средства стратегической дальности полета с минимальными затратами времени и денег на разработку. Она оснащается авиационным двигателем и имеет простую систему наведения, однако несет огромную боеголовку.

Не исключено, что дорогу ракетам проложили дроны-камикадзе, которые вынудили комплексы ПВО опустошить свои боекомплекты. Кроме того, огромная дальность полета в совокупности с актуальной разведывательной информацией от стран НАТО позволяет проложить маршрут в обход рубежей ПВО. При этом 90% успехов «Фламинго» лежат в пропагандистской плоскости: за пять месяцев после презентации было запущено всего девять ракет. Если противник не врет, то за последние дни взлетели еще восемь ракет.

«Они достают до наших тылов». МО впервые заявило о перехвате украинских ракет «Фламинго»

Еще 5 февраля ВСУ отчитывались о пуске четырех «Фламинго» по полигону Капустин Яр и даже публиковали кадры пусков. На следующий день появились снимки невысокого качества с одного из западных спутников, якобы свидетельствующие о повреждении одного из зданий. Понять, что за строение оказалось повреждено, по этим снимкам невозможно. При этом не вызывает сомнений, что враг не поразил ни одну из пусковых установок «Орешника» — в противном случае это бы активно обсуждалось в западных СМИ.

Скорее всего, пропаганда Киева решила воспользоваться реальным событием в Котлубани и привязать к нему пуски недельной давности. 12 февраля Капустин Яр показал, что «чувствует себя отлично», поскольку мониторинги противника дважды передавали предупреждение о подготовке пуска «Орешника» — можно сказать, что «Фламинго» так и не смогла его победить.