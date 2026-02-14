ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Российские военнослужащие поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

© Минобороны РФ

Удары производились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

— Нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в Telegram-канале ведомства.

13 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе дроны «Герань» атаковали аэродром Школьный, который украинские военные использовали как базу для запуска дальних БПЛА. По словам Лебедева, второй удар российские силы нанесли по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», где выпускается военная электроника.

В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, освобождением занимались группировки войск «Север», «Запад» и «Восток».