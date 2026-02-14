ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения Украины

Российские военные нанесли поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны России.

© Российская Газета

Кроме того, под удар авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые работают в интересах ВСУ.

Также поражение нанесено местам хранения и запуска беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 154 районах.

Отмечается, что за сутки противник потерял на всех участках спецоперации около 1,23 тысячи военных.