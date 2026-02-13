Киевский режим организовал масштабную инсценировку захвата населенного пункта в Харьковской области, пытаясь выдать установку флага в случайном месте за взятие под контроль Чугуновки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. Как стало известно, украинское командование пошло на подлог, чтобы продемонстрировать западным кураторам мнимые успехи на фоне реальных поражений. Для подобных акций Киев задействует специальные группы, которые российские военные называют «отрядами самоубийц».

Разоблачить фейк удалось благодаря детальному анализу видеозаписей, опубликованных украинскими ресурсами. На кадрах отчетливо виден памятник, которого в реальности никогда не существовало в данном районе.

«Главной темой информационных вбросов стала операция "флаговтык". Флаг был показан дважды на неизвестной локации, выдаваемой за Чугуновку. В третий раз украинское командование просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте. Создается впечатление, что в ВСУ уже есть целые "элитные" подразделения для таких акций», — рассказал представитель силового ведомства.

Кроме этого, на кадрах, где якобы захвачен российский пленный, украинский боец показан без маскхалата, в то время как «пленный» одет в белое. Это полностью противоречит оперативным данным из района Чугуновки.

«На кадрах виден украинский флаг на вышке связи рядом с неопознанным памятником. Однако в Чугуновке никакого памятника нет, чтобы убедиться, достаточно взглянуть на карту», — резюмировал источник.

Подобные «медиапобеды» стали для Киева системным инструментом. Ранее украинская сторона пыталась выдать за успех установку флага в лесопосадке южнее Поповки Сумской области. Аналогичные безуспешные попытки с использованием БПЛА фиксировались и в Купянске.