В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

Российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудовали в базу для запуска дальних дронов. Они сожгли БПЛА, готовившиеся вылететь в сторону России для удара, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

© Лента.ру

«Атака была такой же мощной, как на Днепропетровск и Киев. Не менее десяти ударов по аэродрому в момент запуска дронов», — подтвердил глава подпольного движения.

После того, как на авиабазу совершили налет, ее оцепили. На ее территорию запустили несколько машин скорой медицинской помощи.

Российские ракеты поразили подстанцию и авиазавод на западе Украины

Уточняется, что второй удар пришелся по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», который ппроизводит военную электронику. В результате прилегающие кварталы были обесточены.

Удары «Гераней» по энергетической инфраструктуре в Одессе в ночь на 13 февраля попали на видео.