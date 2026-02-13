NYT: США отстает от России в производстве дронов

Пентагон признал критическое отставание США в области дешевых ударных дронов и систем защиты от малых беспилотников по сравнению с Россией и Китаем. Об этом говорится во внутреннем докладе Министерства обороны США для комитетов Конгресса по вооруженным силам.

«Соединенные Штаты по-прежнему отстают от своих противников как в производстве недорогих дронов, так и в обучении и оборудовании, необходимом для защиты от враждебных малых дронов. Российские солдаты стали экспертами в подавлении вражеских дронов — навык, отточенный во время конфликта на Украине», — приводит сообщение The New York Times.

Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

В докладе также указывается, что Китай уже провел успешные испытания роев автономных дронов, которые используют элементы искусственного интеллекта для коллективного поражения целей без постоянного управления оператором. При этом в США, по данным отчета, испытания и внедрение комплексных систем противодействия беспилотникам на уровне федеральных и местных властей находятся на ранней стадии.

Ранее американские военные уже начали изучать опыт Украины и других конфликтов, пытаясь выработать методики противодействия новым типам беспилотников, включая дроны с волоконно-оптическим кабелем управления, о которых писало издание Forbes. Эти аппараты сложнее подавлять средствами РЭБ и их часто удается уничтожить только кинетическими ударами, тогда как Россия и Украина активно применяют разные классы БПЛА, в том числе для атак на российские регионы.