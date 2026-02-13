ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области снаряд с таймером и детонатором.

© Газета.ru

По информации Романиченко, украинские военные сбросили снаряд 12 февраля около 05:00 часов.