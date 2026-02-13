Израиль атаковал Ливан

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) провели операцию на юге Ливана, в результате которой был уничтожен член вооруженного крыла шиитского движения «Хезболла». Информация об этом появилась на новостном портале Naharnet.

По данным портала, инцидент произошел на шоссе в окрестностях поселка Эт-Тейри, расположенного в пограничном округе Бинт-Джбейль. В момент атаки боевик находился в автомобиле, когда беспилотник выпустил по нему три ракеты.

Также сообщается, что 9 февраля в результате атаки израильского БПЛА в окрестностях города Тир погибли три человека, среди которых был один ребенок. С начала января 2024 года число жертв израильских нападений на территорию Ливана возросло до 29.

Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение в регионе и активизацию военных действий, что вызывает обеспокоенность как среди местного населения, так и международного сообщества. Увеличение числа жертв свидетельствует о растущем масштабе конфликта и его последствиях для гражданского населения.

