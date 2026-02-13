Массовые случаи дезертирства из частей Вооруженных сил Украины, удерживающих позиции под Купянском в Харьковской области, зафиксировали из-за морозов, перебоев с энергоснабжением и реакции командования. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят», — заявил источник агентства.

Морозы усилили нагрузку на личный состав, а перебои с электричеством и теплом затруднили обустройство укрытий и ротацию на передовой.

WSJ: Новобранцы в ВСУ все чаще дезертируют

По данным силовых структур, на ситуации в 116-й бригаде дополнительно сказывается позиция ее командира Максима Литвиненко. Он публично описывает потери подчиненных в терминах «мясорубки» и не рассматривает их как внештатное событие. В качестве примера источник привел его слова: «Если ты вышел из фарша живым куском — ты молодец. Если стал фаршем — значит, был недостаточно крут». По оценке боевика, такая риторика воспринимается личным составом как оправдание высоких потерь и отказ от попыток их снизить.

Ранее перехваченные радиопереговоры украинских военных в Запорожской области свидетельствовали о схожих проблемах. Из-за морозов вода замерзала прямо на позициях, бойцам по несколько дней не доставляли необходимое снабжение. Тогда же сообщалось, что на южном направлении подразделения ВСУ испытывали растущее давление российских войск, нехватку личного состава и срывы ротации, что приводило к физическому и моральному истощению военнослужащих.