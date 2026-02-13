ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ударить по Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, за первую половину дня 13 февраля над республикой было сбито семь беспилотников. Речь идет о дронах самолетного типа — дальнобойном оружии, которое используется для ударов по тылам. В случае с ВСУ целями таких атак нередко становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Еще семь беспилотников были перехвачены над Курской и Белгородской областями.

ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

В ночь на пятницу, 13 февраля, над Россией было сбито 58 украинских дронов. Под ударом оказались Волгоградская, Курская и Ростовская области, а также Крым.