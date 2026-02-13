Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

Германия поставит Украине пять ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot при условии, что другие страны дадут Киеву в совокупности 30 даких комплексов. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих», передает ТАСС.

«Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас есть ряд анонсов — не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели "30 плюс 5"», — высказался об идее совместных поставок ракет РАС-3 немецкий министр обороны.

В своей речи Писториус напомнил, что Киев нуждается в выделении союзниками не меньше 60 миллиардов долларов для самообороны страны. Он призвал все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

«Мы увидели результат на сегодняшнем заседании UDCG [контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн"]. Джон [Хили] только что озвучил цифру: 35 миллиардов евро», — заключил глава Минобороны ФРГ.

Ранее стало известно, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны Украины практически истощены.