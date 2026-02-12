Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили 66 беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Из них 43 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области. Ещё 20 — над Курской областью.

Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области и один — над Волгоградской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником здание кафе в Васильевке Запорожской области.

Также сообщалось, что пять человек пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области.