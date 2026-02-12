Вучич пообещал создать в сербской армии подразделения роботов

В сербской армии через год будут большие подразделения роботов, дронов, беспилотных платформ, заявил на брифинге президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, впервые сербский лидер выступил с этой инициативой 2 февраля 2026 года, после посещения презентации компании-производителя Agibot.

«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение — новые большие БПЛА и так далее», — отметил Вучич.

Президент заметил, что первые подразделения будут представлены широкой публике весной — летом текущего года. Он пояснил, что сроки зависят от поставщиков и от того, какие контракты удастся заключить.

Глава государства уточнил, что речь идет о целых батальонах роботов-псов, человекоподобных конструкций, дронах различных типов.

«Все на меня смотрят, как будто я — сумасшедший, но я вообще не сумасшедший, все это сможете увидеть меньше, чем через год», — пообещал политик.

Ранее Вучич сообщил о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП. Он уточнил, что более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы.