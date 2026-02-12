Замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал к перезапуску НАТО по образцу времён холодной войны. Об этом говорится в его речи, подготовленной для выступления на встрече министров обороны стран блока в Брюсселе.

«Необходимо создать «НАТО 3.0» — нечто гораздо более близкое к «НАТО 1.0», чем подход последних 35 лет», — приводит его заявление РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на имеющийся у генсека НАТО Марка Рютте синдром информационной усталости на фоне его заявления о том, что он не следит за высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Strategic Culture писало, что генсек НАТО делает всё возможное, чтобы саботировать мирные переговоры России, США и Украины.