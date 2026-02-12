В Пентагоне объявили о перезапуске НАТО времен холодной войны

Необходим «перезапуск» НАТО в формате «3.0» по образцу альянса времен холодной войны. С такой инициативой выступил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

«Необходимо создать „НАТО 3.0“ — нечто гораздо более близкое к „НАТО 1.0“ (времен холодной войны — ред.), чем подход последних тридцати пяти лет (или НАТО 2.0 — ред.). Это „НАТО 3.0“ требует от наших союзников значительно больших усилий, чтобы взять на себя основную ответственность за оборону Европы», — говорится в речи Колби, подготовленной для выступления на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Эпоха, наступившая после завершения холодной войны и описываемая как «однополярный момент», завершилась. Колби отметил, что мир, в котором формировалась военно-политическая архитектура НАТО в 1990‑е и 2000‑е годы, больше не существует, а на смену ему приходит период жесткой силовой конкуренции. В этих условиях, указывает замглавы Пентагона, европейские союзники должны увеличить собственные военные возможности и взять на себя ключевую роль в сдерживании угроз на континенте, чтобы разгрузить США и адаптировать альянс к новой расстановке сил.

Ранее на фоне разногласий с Вашингтоном вокруг статуса Гренландии европейские лидеры уже начали прорабатывать сценарий функционирования НАТО без участия США, что ранее считалось «немыслимым». Тогда поводом стали заявления Дональда Трампа о возможном силовом установлении контроля над островом и его сомнения в полезности альянса, что вызвало дискуссии о перестройке всей архитектуры обороны Европы и рисках для единства блока.