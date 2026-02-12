Рютте: США пообещали поставить Киеву оружие на $15 млрд

Соединенные Штаты заверили, что в 2026 году смогут поставить оружие для передачи Киеве на сумму от $12 млрд до $15 млрд, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, генсек НАТО сделал ряд заявлений по текущей повестке после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.

«Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от $12 млрд до $15 млрд, и только США способны поставлять их в таких масштабах», — отметил Рютте.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался, что в арсеналах ФРГ не осталось вооружений и амуниции, которые можно было бы направить Украине в качестве военной помощи.

Глава ведомства уточнил, что придется провести инспекцию, чтобы выяснить объемы вооружений в арсеналах и определить, есть ли возможность отправить Украине те или иные вооружения.