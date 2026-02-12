На миллиарды: Рютте раскрыл масштаб поставок Киеву

Соединенные Штаты подтвердили статус основного поставщика вооружений для Киева в 2026 году, заявив о готовности отгрузить технику и боеприпасы на сумму до 15 миллиардов долларов. Об эом сообщил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по Украине. По его словам, Вашингтон берет на себя роль главного исполнителя военных заказов, которые будут оплачены из средств, привлеченных европейскими партнерами. Глава блока подчеркнул, что в нынешних реалиях только американская промышленность способна обеспечить поставки такого масштаба.

«Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов», — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что «только США способны поставлять их в таких масштабах». Фактически речь идет о масштабной закупке, которая позволит американскому военно-промышленному комплексу освоить значительную часть финансовых ресурсов, выделяемых Европой на поддержку Украины.

Эта сделка стала возможной после того, как Европейский парламент в экстренном порядке одобрил предоставление Киеву гигантского займа в 90 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС. Из этой суммы две трети — около 60 миллиардов евро — зарезервированы именно под военные нужды. Примечательно, что Брюссель изначально планировал закупать технику у европейских производителей, однако предусмотрел возможность обращения к США, если мощности Евросоюза окажутся недостаточными. Оставшиеся 30 миллиардов евро пойдут на латание дыр в украинском бюджете, который, по самым мрачным прогнозам, полностью опустеет уже в начале апреля.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя это решение в социальных сетях, подчеркнула «непоколебимую решимость» Европы, отметив, что безопасность континента напрямую зависит от устойчивости Украины. Финальное утверждение займа Советом ЕС ожидается в ближайшие дни.