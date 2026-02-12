Европейские члены НАТО планируют закупить недорогие боевые БПЛА

Агентство DPA заявило, что ряд европейских государств-членов НАТО договорились осуществить закупки недорогих боевых беспилотников.

Как уточняется, речь идет об ФРГ, Франции, Великобритании, Польше и Швеции и ряде других государств.

Дальность полета беспилотников, по данным агентства, составит не менее 500 километров. Они должны быть способны подавлять системы ПВО противника для эффективных атак по военным целям с помощью дорогостоящего высокоточного оружия.