Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16

Аэродром «Школьный» в Одесской области, по которому в ночь на 12 февраля было нанесено не менее 10 ударов, может использоваться ВСУ как площадка для подскока истребителей и размещения складов с боеприпасами. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

© nsn.fm

По его словам, объект ранее уже подвергался атакам. Эксперт предположил, что аэродром задействован для временного базирования самолетов, в том числе F-16 или Mirage, а также для запуска беспилотников. Он не исключил, что на территории могут находиться склады с топливом и боеприпасами.

Дандыкин отметил, что большинство военных аэродромов на Украине были построены в советский период и имеют прочные бетонные покрытия и укрытия, что затрудняет их выведение из строя. В связи с этим, добавил он, по таким объектам регулярно наносятся удары.

Эксперт также допустил присутствие на аэродроме иностранных специалистов, если там используется западная техника. При этом он усомнился, что в ходе последней атаки были уничтожены истребители, отметив, что в таком случае Минобороны России уже сообщило бы об этом, передает «Радиоточка НСН».