США могут отправить к берегам Ирана авианосец "Джордж Буш"

Ситуация вокруг Ирана остается напряженной и неопределенной. Из Вашингтона идут разные сигналы, в том числе и о готовности вести переговоры. Тем не менее Соединенные Штаты продолжают стягивать силы к Ирану, в частности, к берегам Ирана может отправиться авианосец "Джордж Буш", который находится на учениях у берегов Вирджинии. Уже сейчас у персидских берегов сосредоточены авианосец "Авраам Линкольн" и пять эсминцев.

В Персидском заливе сосредоточена авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln). Кораблю приписано девятое крыло палубной авиации, в состав которого входят палубный реактивный истребитель F/A-18E/F "Супер Хорнет", малозаметный истребитель бомбардировщик F-35C "Лайтнинг II", а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA18-G "Гроулер", дальнего радиолокационного обнаружения и вертолеты обеспечения.

Авианосец сопровождают эсминцы "Макфол" (McFaul), "Спрюэнс" (Spruance), "Митчер" (Mitscher), "Майкл Мерфи" (Michael Murphy), "Фрэнк Э. Петерсен" (Frank E. Petersen). Корабли оснащены системой боевого управления "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк", способными поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров. Эти эсминцы выполняют сразу несколько задач: противовоздушная и противоракетная оборона авианосца, а также потенциальные удары по наземным объектам.

В восточной части Средиземного моря находится эсминец "Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), что расширяет возможности потенциальных операций. В Красном море дежурит эсминец "Дельберт Блэк" (Delbert D. Black), контролирующий стратегически важные морские маршруты. Он сможет примкнуть к авианосной группе в случае эскалации.

Многие ожидали сигналов о том, в какую сторону склонится баланс между сделкой и силовым сценарием от переговоров Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако они завершились без объявления об окончательных решениях.

Трамп хочет урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но отмечает, что это не единственный вариант

Встреча проходила за закрытыми дверями. По ее итогам Трамп настоял на продолжении переговоров с Ираном, "чтобы понять, возможна ли сделка". Хозяин Белого дома заявил, что предпочел бы урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем, но в то же время добавил, что это далеко не единственный вариант. Трамп напомнил о событиях, произошедших в июне 2025 года, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот".