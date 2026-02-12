СМИ: Renault будет выпускать беспилотники для французской армии

Автоконцерн Renault будет выпускать беспилотники для французской армии, пишет Handelsblatt.

© Zuma/TASS

«Ожидается, что в течение года его мощность будет увеличена до 600 беспилотников в месяц», — говорится в материале.

Его партнёр в проекте под названием Chorus — французская оборонная компания Turgis Gaillard. Она будет заниматься боевой частью БПЛА.

Летом 2025 года в МИД Франции заявляли, что президент страны Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским производство БПЛА Renault на Украине.