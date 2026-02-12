В посольстве России рассказали о реакции на операцию НАТО Arctic Sentry

В посольстве России в Дании заявили о реакции на операцию НАТО Arctic Sentry
Реакция России на операцию НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой») будет соразмерна решениям альянса. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Дании.
В дипмиссии отметили, что странам альянса ещё предстоит определить конкретные мероприятия операции под руководством стратегического командования объединённых вооружённых сил НАТО в Норфолке и выделить необходимые военные ресурсы.
«Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям», — заявили в посольстве.
Ранее НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry для расширения военного присутствия в Арктике.