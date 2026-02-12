В посольстве России рассказали о реакции на операцию НАТО Arctic Sentry

Реакция России на операцию НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой») будет соразмерна решениям альянса. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Дании.

© Global look

В дипмиссии отметили, что странам альянса ещё предстоит определить конкретные мероприятия операции под руководством стратегического командования объединённых вооружённых сил НАТО в Норфолке и выделить необходимые военные ресурсы.

«Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям», — заявили в посольстве.

НАТО объявило об учениях Arctic Sentry с участием десятков тысяч военных

Ранее НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry для расширения военного присутствия в Арктике.