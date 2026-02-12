Рютте раскрыл, кто должен командовать объединенными силами НАТО

Пост главкома объединенными силами Североатлантического альянса должен и далее занимать американец, заявил на брифинге генсек НАТО Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Глава альянса напомнил, что Европа увеличивает расходы на оборону. Вместе с тем, добавил он, даже в свете этого руководить альянсом следует гражданину США.

«Я думаю, здесь речь идет о балансе. Да, я считаю крайне важным, чтобы главком оставался американцем, потому что в Европе всегда будет сильное американское конвенциональное присутствие, даже когда европейцы активизируются. В будущем оно также сохранится, наряду с ядерным зонтиком», — разъяснил Рютте.

Ранее генсек заметил, что прекратил слушать выступления российских официальных лиц. Он пояснил, что сложно уследить за всем, что они говорят.

Вместе с тем, пояснил Рютте, он поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками.