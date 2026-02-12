Хуснуллин назвал беспрецедентными атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области

Серьёзные повреждения получила энергосистема, что затронуло около 78 тысяч жителей Белгорода. Такие данные вице-премьер привёл в своём канале в мессенджере МАХ по итогам поездки в регион. По его словам, команда губернатора, федеральные структуры и ресурсоснабжающие организации делают всё для оперативной ликвидации последствий.

«Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», — пояснил Марат Хуснуллин.

Он заявил, что Белгородской области окажут дополнительную финансовую поддержку.