Африканская страна объявила о вступлении в войну с Францией

Нигер вступает в войну с Францией, заявил в ходе выступления на стадионе Ниамея начальник военного штаба президента республики Амаду Ибро. Об этом пишет Jeune Afrique.

По данным портала, отношения между странами резко обострились после военного переворота в Нигере в июле 2023 года.

В конце января 2026 года глава Нигера Абдурахман Чиани обвинил Францию, а также Бенин и Кот-д'Ивуар в спонсировании террористов, атаковавших аэропорт Ниамея.

«Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», — отметил Ибро.

Генерал заметил, что в настоящее время проводится мобилизация. Он добавил, что мера вызвана подготовкой к войне с бывшей метрополией, виноватой в тяжелой экономической ситуации в республике.

Журналисты уточнили, что во Франции категорически отвергают любые обвинения со стороны африканского государства, считают высказывания официальных лиц частью «очередной информационной войны» против Парижа.