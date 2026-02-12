Стало известно о столкновении двух военных кораблей США

У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Согласно имеющейся информации, корабли передавали запасы с одного судна на другое. В ходе процедуры они столкнулись — в результате пострадали два человека. Их состояние оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

«Крейсер "Тракстан" и быстроходный универсальный транспорт снабжения "Сапплай" столкнулись в ходе пополнения припасов в море. <...> Сообщается, что два человека получили незначительные травмы и находятся в стабильном состоянии, а оба корабля доложили, что могут продолжить безопасное плавание», — сообщает источник.

Официальный представитель Южного командования полковник Эммануэль Ортиз заявил, что причины столкновения пока не установлены.

Ранее в США заявили о готовности отправить второй авианосец на Ближний Восток.