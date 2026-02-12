США вывели свои войска с базы Ат-Танф в Сирии

США завершили вывод своих военных с базы Ат-Танф в Сирии. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооружённых сил (CENTCOM).

© соцсети/OIRSpox

В заявлении говорится, что несмотря на вывод войск, Вашингтон сохраняет готовность ответить на любые террористические угрозы, возникающие в регионе.

«Поддерживая усилия партнёров по предотвращению возрождения террористической сети», - добавили в CENTCOM.

Ранее американский министр войны Пит Хегсет заявил, что США начали в Сирии антитеррористическую операцию с целью уничтожения боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».