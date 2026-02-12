Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала

Главе Минобороны России Андрею Белоусову во время посещения «Южной» группировки войск представили наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Министерство обороны РФ

«Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач», — сказали там.