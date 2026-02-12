Экспортный потенциал автоматов Калашникова оценили

Автоматы Калашникова (АК) калибра 7,62 миллиметра обладают большими экспортными перспективами. Потенциал АК на международном рынке оценил официальный представитель концерна «Калашников», передает ТАСС.

Отмечается, что АК пользуются огромной популярностью у посетителей выставки World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Собеседник агентства отметил, что концерн позволяет потенциальному пользователю выбрать оружие под конкретную задачу. Производитель выпускает укороченные автоматы и модели под различные патроны, включая винтовочные 7,62х51 миллиметр.

«Наибольший экспортный потенциал сейчас имеют автоматы под патрон 7,62х39 миллиметров, потому что он наиболее распространен вообще во всем мире, и также автоматы под патрон 5,56 миллиметров НАТО, который в данном случае стоит на вооружении у ВС Саудовской Аравии», — сказал представитель концерна.

Ранее в феврале генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что российские автоматы линейки АК-15 успешно применяются в странах с жарким и влажным климатом.