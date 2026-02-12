Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав корпуса «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области, записывая ликвидированных солдат в дезертиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (самовольно оставивших часть — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такая схема позволяла экономить бюджет, так как родственникам военных говорили, что те ушли «в самоволку». При этом силовики отметили, что количество ушедших в СЗЧ достигло критических отметок, так как их стало больше, чем военных в строю.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по позициям бригады «Азов» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщили журналистам в Минобороны, удар по «Азову» наносили бойцы группировки войск «Центр».