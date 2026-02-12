$77.1991.71

Стало известно о сокрытии потерь «Азова» в Харьковской области

Lenta.ru

Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав корпуса «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области, записывая ликвидированных солдат в дезертиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Стало известно о сокрытии потерь «Азова» в Харьковской области
© Лента.Ru

«Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (самовольно оставивших часть — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такая схема позволяла экономить бюджет, так как родственникам военных говорили, что те ушли «в самоволку». При этом силовики отметили, что количество ушедших в СЗЧ достигло критических отметок, так как их стало больше, чем военных в строю.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по позициям бригады «Азов» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщили журналистам в Минобороны, удар по «Азову» наносили бойцы группировки войск «Центр».