Си Цзиньпин заявил, что армия КНР достигла успехов в «политической чистке»

Председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к военнослужащим, охарактеризовал минувший год как «необыкновенный и выдающийся». Он подчеркнул, что армия достигла «значительных успехов в политической чистке и эффективно противостояла различным угрозам и вызовам», сообщает «Би-би-си».

Эти слова, по мнению аналитиков, косвенно указывают на недавние масштабные чистки в рядах вооруженных сил, хотя обычно подобные темы не поднимаются публично китайским лидером.

Си Цзиньпин также отметил, что армия «прошла через революционное испытание в борьбе с коррупцией», подтверждая свою боеготовность, преданность партии и надежность. Последний раз он упоминал антикоррупционную кампанию в армии в своем ежегодном обращении к военным в 2022 году.

В январе власти КНР начали антикоррупционное расследование против заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся. Также обвинения в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.