Писториус признал, что у ФРГ не осталось оружия для передачи Украине

В арсеналах ФРГ не осталось вооружений и амуниции, которые можно было бы направить Украине в качестве военной помощи, признал министр обороны Германии Борис Писториус. Видео опубликовал Telegram-канал Clash Report.

Германия в 2022-2025 годах постоянно направляла ВСУ пакеты военной помощи. В первые месяцы конфликта Берлин включал в них каски и прочую амуницию, затем перечень поставок расширился — в пакеты стали включать стрелковое оружие, основные боевые танки, САУ, ЗРК, бронемашины различных типов.

По состоянию на 1 января 2024 года, общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — превысил €25 млрд. В 2025 году немецкая сторона выделила Украине помощь почти на $28 млрд.

«Нужно посмотреть на имеющиеся запасы, чтобы понять, что мы можем сделать, и, если ничего не осталось, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году», — разъяснил Писториус.

Напомним, что министр неоднократно жаловался на проблемы с отправкой вооружений. Так, в декабре 2023 года он заявил, что оборонная промышленность страны не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине более трети своих систем Patriot, исчерпав возможности поставок.