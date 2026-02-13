Президент Белоруссии лично проверяет боеготовность Вооруженных сил

Проверку боеготовности армии Беларуси в эти дни проходят все, даже министр обороны и госсекретарь Совета Безопасности, подчеркнул Верховный главнокомандующий Александр Лукашенко. На завершающем этапе текущей недели, сообщает 13 февраля БЕЛТА, он лично проверяет боеготовность Вооруженных сил в Минской области, посетив 227-й общевойсковой полигон.

Здесь глава государства заслушал доклад о ходе мероприятий проверки. Кстати, подробности изложил министр обороны Виктор Хренин, которого лишь рано утром предупредили о неожиданном приезде Президента.

Прежде всего Лукашенко интересовали предварительные итоги проверки.

"Армия способна воевать. Марши все совершили, никого не потеряли", - доложил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Затем белорусский руководитель посетил командно-наблюдательный пункт батальона в районе сосредоточения, где пообщался с военнослужащими, ознакомился с выполнением мероприятий проверки. В том числе речь шла о том, как обустроен быт военнослужащих. Он заметил, что солдаты должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы выполнять свои задачи.

А подчеркнув важность проведения аналогичных проверок, Лукашенко акцентировал внимание на важности поддержания на высоком уровне выучки войск.

"Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще", - предупредил главнокомандующий, говоря о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

Вот почему при проведении проверки учитывается опыт ведения боевых действий в современных военных конфликтах. Ее результаты и будут положены в основу совершенствования белорусской армии.

Побывал глава государства и в блиндаже, где размещается личный состав. Условия хоть и походные, но в случае военного времени более чем приемлемые. "У вас тут курорт", - с улыбкой заметил Президент, вспомнив, как в годы его службы приходилось бывать и в более суровых условиях.

Как уже информировал "СОЮЗ", масштабная проверка Вооруженных сил по поручению Президента Беларуси началась 16 января. Причем первой была проверена воинская часть технического обеспечения - одна из крупнейших воинских частей ВС, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

В числе воинских частей, которые подверглись проверке, называются 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, 103-я Витебская воздушно-десантная бригада, 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада и 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада.