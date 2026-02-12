Interia: Россия начала применять на Украине ТОС-3 «Дракон»

Российские войска начали применять на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3 «Дракон». Об этом пишет журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек.

© Пресс-служба Минобороны РФ

По его оценке, появление этой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооружённых сил Украины.

«Взрыв буквально «высасывает» воздух на большой площади, поэтому термобарическое оружие убивает всё живое, создавая резкую разницу давления и дефицит кислорода», — говорится в материале.

Автор отмечает, что температура в эпицентре достигает 3000 °С, а эффективной защиты от такого оружия не существует.

«На данный момент единственным спасением является использование FPV-дронов для нейтрализации «Драконов» до того, как они изрыгнут своё смертоносное пламя», — пишет Мельчарек.

Как уточняется, при разработке ТОС-3 учитывался опыт последних лет боевых действий.

Установка создана на базе шасси танка Т-80 и превосходит по дальности стрельбы системы «Буратино» и «Солнцепёк».

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России применили усовершенствованные ракеты «Искандер-1000» по ряду целей на Украине.

Также стало известно, что дрон «Герань-5» при массовом производстве может стать серьёзной проблемой для Вооружённых сил Украины.