Украину впереди ожидают три печальных ступени: она будет обесточена, ее производства уедут в Польшу и другие страны Европы, а в заключение страна станет только территорией войны и руин.

Такое мнение выразил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

«Помните, в начале СВО, 4-я годовщина начала которой исполняется буквально уже чуть меньше, чем через две недели, наш президент сказал: "Хотите декоммунизации — вы ее получите". Так вот, наши ракетно-бомбовые удары продолжают декоммунизировать Украину и вгонять ее непосредственно в ту эпоху, с которой она пришла в состав Советского Союза», — заявил Матюшин.

По словам военного эксперта, Украина вскоре столкнется с внутренним распадом, маргинализацией власти и нарастающим конфликтом между различными группировками.

«Если и будет мир, — считает эксперт, — он обернется новой войной всех против всех внутри самой Украины», — выразил мнение Матюшин.

Он заключил, что удары Вооруженных сил (ВС) России по военной инфраструктуре Украины не только откатывают республику в XIX век, но и на долгие годы дестабилизируют основы украинской государственности.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Наряду с этим стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили важный завод по производству дронов на Украине в конце 2025 года. Рой российских дронов нанес удар по производству БПЛА для одной из самых эффективных фронтовых групп ВСУ, уничтожив оборудование на сумму около 35 миллионов долларов и крупный склад оружия.

Кроме того, российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- «Дракон». Появление такой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины.