Многие украинцы с одобрением относятся к ударам ВС РФ по инфраструктуре страны, используемой в интересах украинской армии. Как сообщает News.ru, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, чем скорее будут ликвидированы военные объекты, тем быстрее Киев пойдет на переговоры, а значит — наступит мир.

«А люди на Украине больше всего хотят мира. Больше всего мира не хочет Зеленский и его клика», — отметил Лебедев.

Он добавил, что главный враг для украинцев сейчас — это украинские власти. Люди ненавидят ТЦК, чиновников, ведь «элита» шикует в Европе и Дубае, не стесняясь публиковать оттуда снимки счастливой жизни.

«Поэтому любой удар, который отражается на них, вызывает самое горячее одобрение народа», — заключил подпольщик.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также дронами по объектам энергетики, используемой в целях ВСУ. Кроме того, под удар попали местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.