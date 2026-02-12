Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными.

Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, которую транслировало агентство Reuters.

«Украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. Я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против России, при том, что Россия добивается лишь очень незначительных успехов», — сказал политик.

Генсек НАТО добавил, что западные союзники Киева продолжают работать над гарантиями безопасности Украины, и выразил надежду, что сторонам конфликта удастся достичь прекращения огня в ближайшем будущем.

Генсек Рютте объяснил многочисленные учения и операции НАТО угрозой от России

Ранее Рютте допустил предоставление России гарантий безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в ходе мирных переговоров обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.