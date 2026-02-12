Военный эксперт, начальник аналитического отдела международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов прокомментировал сообщение о том, что министр обороны Германии Борис Писториус предложил Киеву деньги вместо оружия из-за возможного истощения запасов.

В беседе с Общественной Службой Новостей Самойлов выразил мнение, что слова Писториуса, как и прозвучавшие ранее высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, стоит рассматривать в общем контексте.

«Все они начали говорить либо о мире, либо о заключении перемирия. Теперь Писториус говорит о том, что у Германии нет оружия, которое можно передать Киеву», — отметил эксперт.

Как считает Самойлов, это говорит о том, что Берлин и Париж начинают давить на Владимира Зеленского.

Ранее Писториус необычным образом призвал европейцев сохранять оптимизм на фоне больших трат на вооружения. Он использовал высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом призвал министра обороны Германии поучить историю, чтобы «глупые мысли не посещали».