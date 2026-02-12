Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

Диалог России и США по вопросу размещения ракет в ФРГ неизбежен — это угроза для Москвы, и ответ будет зеркальным.

Об этом Новостям Mail заявил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

«Вряд ли ракеты нужны Германии, чтобы бороться с Францией. Речь идет о продолжении немецкой милитаризации при поддержке Соединенных Штатов», — заметил он.

При этом Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ — будь то размещение ударных систем в непосредственной близости от территории США или наращивание военного потенциала вблизи границ стран-союзниц Вашингтона.

Специалист добавил, что Москва также может поставлять другим государствам серьезное оружие, аналогов которому нет. В частности, это «Орешник», который установлен в Белоруссии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России. Дипломат при этом добавил, что Россия готова обсуждать вопрос о ракетах с США.