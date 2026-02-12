Российские военные разработали комплекс закрытой связи

Бойцы Южной группировки войск разработали мобильный комплекс закрытой связи, о чем доложили министру обороны Андрею Белоусову. Об этом сообщили в ведомстве.

Белоусов осмотрел опытный образец, который способен поддерживать весь спектр современных закрытых коммуникаций.

Кроме того, министру представили забрасываемые передатчики, которые вызывают помехи в FPV-дронах. Их используют для прикрытия штурмовых подразделений и маршрутов снабжения. Также глава ведомства осмотрел беспилотники и наземных роботов.

В Минобороны уточнили, что Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Он предназначен для ретрансляции радиосигналов и увеличения радиуса действия ударных дронов.

Вместе с тем, глава оборонного ведомства заслушал доклады командиров группировки «Юг» и вручил государственные награды бойцам, отметившимся при выполнении боевых задач.