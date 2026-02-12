Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений «Южной» группировки войск, где провел совещание и заслушал доклады командования о ситуации на фронте.

В ходе совещания командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил Белоусову о ходе наступательных действий российских подразделений и характере действий противника, сообщается в канале Минобороны в мессенджере Max.

Как сообщил Медведев, подразделения продолжают вести наступление, а также внимательно отслеживают шаги противника на линии боевого соприкосновения.

В ноябре Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО.