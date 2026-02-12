«Стартовые площадки» и маневры: откуда и как ВСУ атаковали Тамбовскую область

Атака украинских беспилотников на Мичуринск, в результате которой пострадали два человека, велась из приграничных регионов Украины. Об этом заявил «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Стартовые площадки и пункты управления могут находиться в Харьковской или Полтавской областях. Расстояние от этих регионов до Мичуринска - порядка 400 километров», - пояснил он.

По словам эксперта, современные беспилотники типа «Камикадзе» могут лететь на расстояние в 2000 километров, а также маневрировать, облетая зоны, где находится ПВО.

Сегодня глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил о том, что в результате атаки украинских БПЛА в Мичуринске повреждены несколько зданий, загорелся магазин, двое пострадавших. Также пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.