"Нет спасения": в зоне СВО заметили самое страшное оружие России

Российские войска начали применять в зоне боевых действий на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Как сообщает обозреватель польского издания Interia Филип Мельчарек, появление этой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для противника. Система, использующая термобарические снаряды, способна тотально уничтожать укрепленные позиции, внушая ужас одним своим видом.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ее не зря сравнивают с тактическим ядерным оружием.

«Взрыв буквально "высасывает" воздух на большой площади, поэтому термобарическое оружие убивает все живое, создавая резкую разницу давления и дефицит кислорода», — описывает действие снарядов автор публикации. Он подчеркивает, что температура в эпицентре достигает 3 тысяч градусов Цельсия, а травмы от такого удара не оставляют шансов на выживание. По мнению журналиста, эффективной защиты от этой техники не существует. «На данный момент единственным спасением является использование дронов FPV для нейтрализации "Драконов" до того, как они изрыгнут свое смертоносное пламя», — констатирует Мельчарек.

В основу разработки ТОС-3 «Дракон» лег опыт четырех лет интенсивного военного конфликта. Новинка базируется на шасси танка Т-80 и значительно превосходит предшественников — системы «Буратино» и «Солнцепек» — по дальности стрельбы, которая теперь превышает 25 километров. Особенность термобарического заряда заключается в создании облака топлива, которое при воспламенении превращает любое закрытое помещение, будь то бункер или окоп, в ловушку, лишь усиливающую смертоносный эффект вакуумного взрыва.